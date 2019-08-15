Саратов, , 08:12 — REGNUM

В Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествия с большим количеством пострадавших. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария случилась сегодня, 15 августа, около восьми часов утра.

Читайте также: Шесть человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Саратовской области

На мосту Саратов — Энгельс столкнулись пассажирская «ГАЗель» и автомобиль Volkswagen. Всего, по предварительным данным, пострадали десять человек.

Как уточнили в регионально ГИБДД, травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса и четыре человека из иномарки.

«В маршрутке были рабочие «Энгельсстроя», которые ехали на стройку, — приводит ИА «Взгляд-Инфо» слова представителя ГУ МЧС. — Водитель иномарки ехал на работу в Энгельс, он госпитализирован в тяжёлом состоянии».

Также по теме: Восемь человек пострадали в ДТП в Саратове

По предварительной информации, водителю «ГАЗели» стало плохо и он выехал на встречную полосу. Добавим, что авария стала причиной затора на мосту. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Саратове столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси, следовавшее по маршруту №14. В результате ДТП пострадали восемь человек. Среди пострадавших — два ребенка пяти и пятнадцати лет.