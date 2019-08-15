Жуковский, Московская область, , 08:11 — REGNUM

Четыре пассажира аварийно севшего в Московской области самолета «А-321» «Уральский авиалиний» госпитализированы, об этом 15 августа сообщили в Росавиации

«По предварительной информации, в результате вынужденного приземления пострадали четыре пассажира, которые оперативно доставлены в медучреждение г. Жуковского», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в подмосковном аэропорту «Жуковский» самолёт А-321 совершил жёсткую посадку. Воздушное судно следовало из «Жуковского» в Симферополь, но было вынуждено вернутся назад и приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной ЧП называется столкновение с птицей. В салоне самолёта находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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