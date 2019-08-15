Токио, , 08:02 — REGNUM

Эвакуироваться из-за приближения тайфуна «Кроса» рекомендовано 580 тыс. жителей Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Прежде всего такая рекомендация дана жителям префектуры Хиросима. Людей предупредили о мощном ветре, угрозе снегопада и оползней. Уже отменены около 700 внутренних авиарейсов, движение поездов на ряде участков приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, к возможным последствиям тайфуна «Кроса» готовятся и в Приморском крае. Во Владивостоке создан круглосуточный штаб.

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