Екатеринбург, , 07:55 — REGNUM

Жёсткую посадку недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа в Московской области был вынужден совершить авиарейс компании «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что на место происшествия выехали спасатели (23 единицы техники и 71 человек), которые эвакуировали из самолёта 226 человек, в том числе шестерых детей. По предварительной информации пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной экстренной посадки могло стать попадание птиц в двигатель самолёта.

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