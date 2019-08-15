Ростов-на-Дону, , 07:51 — REGNUM

Двухлетнего мальчика, голова которого застряла между труб, спасли сотрудники МЧС в хуторе Парамонов Ростовской области, 14 августа сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По сообщению спасителей, во время игры на детской площадке, мальчик засунул голову между труб, но вытащить ее самостоятельно уже не смог. Родители также не смогли помочь ребенку.

Поэтому пришлось вызывать спасателей, которые, применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, разжали трубы и освободили ребенка.

Медицинская помощь ребенку не понадобилась.