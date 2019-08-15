Бердичев, Украина, 15 августа 2019, 07:47 — REGNUM
В городе Бердичеве Житомирской области сотрудники СБУ и Национальной полиции Украины нашли схрон с двумя ящиками гранат, сообщили 14 августа в пресс-службе СБУ.
Тайник нашли в лесополосе в нескольких десятках метров от забора военной части. Правоохранители изъяли два ящика, в которых находились 20 гранат Ф-1 и 17 РГД-5 с запалами к ним.
По информации спецслужб, гранаты мог вывезти кто-то из личного состава части во время пребывания в зоне гражданского конфликта в Донбассе.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе города Северодонецк сотрудники СБУ задержали трёх боевиков ВСУ и их сообщника. У них изъяли 12 ручных гранатомётов, 30 гранат и патроны. Весь этот арсенал подозреваемые планировали продать за сумму, эквивалентную 127 тыс. рублей
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