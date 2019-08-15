Нью-Йорк, США, , 07:58 — REGNUM

В Нью-Йорке ветеран полиции, прослуживший 25 лет, покончил с собой. Об этом, как передает Associated Press, сообщили 15 августа официальные лица в полиции.

По их словам, самоубийство произошло в доме сотрудника правоохранительных органов, в районе Куинс. Мужчину доставили в больницу города Манхассет, где врачи констатировали смерть.

Имя погибшего пока не разглашается.

Трагедия произошла на следующий день после того, как еще один полицейский в отставке совершил самоубийство в своем доме в Йонкерсе, городе на юго-востоке штата Нью-Йорк.

Комиссар Джеймс О'Нил объявил о кризисе психического здоровья в департаменте полиции Нью-Йорка в связи со всплеском самоубийств офицеров. Он разослал в Twitter сообщения, напоминая офицерам об имеющихся ресурсах «доступной поддержки» и призывая их обращаться за помощью в кризисных ситуациях.

Отмечается, что всего в этом году в штате Нью-Йорк США произошло девять случаев суицида среди сотрудников полиции.