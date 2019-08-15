Филадельфия, США, , 07:33 — REGNUM

В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) полицейские эвакуировали всех заложников из дома, в котором в котором забаррикадировался открывший огонь по правоохранителям человек, сообщает CNN.

По словам шефа полиции города Ричарда Росса, спецназу удалось благополучно вывести двух полицейских, оказавших в ловушке на верхнем этаже дома, а также еще трех гражданских.

Отмечается, что после перестрелки, которая продолжалась порядка шести часов, полицейским по телефону удалось уговорить мужчину, открывшим стрельбу, что они не причинят ему зла. В результате все заложники были благополучно выведены.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские прибыли в район Найстаун на севере Филадельфии для вручения ордера. Однако злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего захватил заложников, среди которых оказалось двое стражей порядка. В результате происшествия пострадали не менее семи правоохранителей.

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