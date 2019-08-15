Хабаровск, , 07:26 — REGNUM

В столице Хабаровского края продолжают экстренно готовится к пику паводка, который ожидают 19 августа. В городе срочно возводят временные дамбы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Хабаровске в ожидании пика паводка, при котором уровень Амура у города достигнет 6,5−6,8 метра, экстренно строят вторую временную дамбу. Сооружение возводят на набережной. Первую временную дамбу насыпали в районе хабаровского затона — места, где зимует речной флот. После паводка временные гидрозащитные сооружения будут разрушены.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Хабаровска 15 августа уже достиг 571 см, что на 113 см выше отметки «неблагоприятные явления».