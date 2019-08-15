Тбилиси, , 07:16 — REGNUM

Туристки из Белоруссии пропали на горе Тетнульди в Самегрело — Земо Сванети на западе Грузии. Об этом сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, передает «Первый канал грузинского телевидения».

В ведомстве уточнили, что туристки находились в составе группы альпинистов, возвращавшихся на базу. Женщины пропали вечером 14 августа по пути на базу. В настоящее время спасатели организовали поиски трёх женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии доставили в больницу Месита гражданина Украины, получившего травму при спуске с ледника Ушба.

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