Хабаровск, , 07:16 — REGNUM

Подтопления дорог из-за амурского паводка отмечаются в Нанайском районе Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Водой залиты несколько участков дорог к селам Синда, Дада, Найхин и Дубовый мыс. По прогнозам гидрологов, ситуация в Нанайском районе будет ухудшаться. В район выдвинулась группа спасателей МЧС, которая будет базироваться в райцентре Троицкое. Оттуда на катерах спасатели смогут добраться на катерах до любого посёлка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ухудшается паводковая ситуация. Уровень Амура у Хабаровска уже достиг 571 см, что на 113 см выше отметки «неблагоприятные явления».