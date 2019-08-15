Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:58 — REGNUM

Мать пострадавшей во время прогулки с подружками пятилетней девочки из Новокузнецка отказывается верить в несчастный случай. Она рассказала свою версию трагедии.

Напомним, пятилетняя девочка получила 80% ожогов тела во время игр с подружками. По данным некоторых СМИ, одна из них баловалась с зажигалкой, когда две другие, держась за руки, кружились. Неожиданно одежда на пятилетней девочке вспыхнула. Подружки испугались и убежали. Ребёнку удалось добраться до дома. Отец вызвал скорую. Сейчас девочка находится в реанимации.

Однако, мать пострадавшей девочки считает, что её дочь подожгли умышленно. Как рассказала мать ребёнка изданию «Новокузнецк.ru», девочку, судя по всему, держали, так как на груди есть ожог — «кружок выжженный сигаретой». Женщина также уточнила, что среди местных детей ходят слухи, что пострадавшая девочка обещала рассказать взрослым о том, что одна из подружек курит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Новокузнецка пообещали оказать материальную помощь семье пострадавшей девочки.

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