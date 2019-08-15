Омск, , 06:27 — REGNUM

Несмотря на все усилия неравнодушных граждан, волонтёров поисковых отрядов, спасателей и правоохранителей, трёхлетний мальчик Коля, пропавший в омских лесах, так и не найден. Вторая ночь поисков позади, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ночное время не прекращались поиски трехлетнего Коли из Омской области ГУ МВД по Омской области

Поиски Коли в омских лесах ГУ МВД по Омской области

Как пояснили в ГУ МВД по Омской области, в ночное время к поискам ребёнка подключились около 600 человек — полицейские, сотрудники Росгвардии и других ведомств, волонтеры. На случай, если ребенок выйдет из леса, на дорогах дежурили наряды сотрудников Госавтоинспекции.

«Сегодня, 15 августа, запланированы поисковые мероприятия с расширением зоны поиска с привлечением дополнительных сил, а именно сотрудников полиции Саргатского и Седельниковского районов, общественности. Также повторно будут обследованы заболоченные места в радиусе поисковых мероприятий», — отметили в полиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трёхлетний Коля пропал днём 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они буквально на 15 минут оставили сына в салоне припаркованого в лесу автомобиля, а сами стали собирать малину и смородину. Мальчик исчез. Его поиски осложняет заболоченная местность и высокая трава. СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело.