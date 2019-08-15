Кемерово, , 06:25 — REGNUM

В Кемерове рыбаки обнаружили в реке Томь тело ранее пропавшего 15-летнего школьника, сообщают местные СМИ.

Подросток пропал без вести ещё 6 августа, когда пошёл купаться возле Кузнецкого моста. Его друзья видели, как он начал тонуть, но спасти его не смогли.

Подростка искали больше недели.

По данным Правоохранительного портала Кузбасса, тело молодого человека, предположительно пропавшего школьника, в реке Томь в районе п. Денисово Кемеровского района обнаружили рыбаки. В настоящее время следователи выясняют подробности.