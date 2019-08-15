Омск, , 06:16 — REGNUM

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений в связи с возбуждением уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») в связи с исчезновением трёхлетнего мальчика Коли в омских лесах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, как следует из официального сообщения ведомства, руководству регионального следственного управления поручено подключить дополнительные силы и средства для поиска ребенка в круглосуточном режиме, а также проверить все возможные версии его исчезновения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ребёнок пропал 13 августа. По словам родителей, они буквально на 15 мнут оставили сына одного в салоне припаркованного в лесу автомобиля, пока собирали ягоды. Самостоятельные поиски результата не дали.

Сейчас помимо профессиональных поисковиков и неравнодушных граждан мальчика ищут более 700 человек, в том числе: следователи, сотрудники ГУ МВД РФ по области, Росгвардии и регионального ГУ МЧС России, а также отряды «Доброспас» и «Лиза Алерт». Привлечены авиация и кинологи со служебными собаками.