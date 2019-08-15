Омск, , 05:53 — REGNUM

История пропажи трехлетнего Коли из салона автомобиля, припаркованного в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе насёленного пункта Почекуево, всколыхнула всю страну. В поисковой операции задействованы уже более 700 человек из различных регионов России (это как профессиональные волонтёры, так и просто неравнодушные люди из близлежащих сёл), но мальчик так и не найден.

Отец Коли, потерявшегося в омских лесах Цитата из видео канала 12

«Дело в том, что местность, в которой пропал ребёнок, очень стильно заболочена. Нет ни одной группы, которая бы пришла в свой квадрат и не увидела там болото. Ккакие то места мы можем перейти, какие-то вынуждены обходить, но тогда мы его оконтуриваем и отслеживаем — нет ли каких-то признаков детских следов, подходов к воде и так далее», — пояснила ГТРК «Омск» координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Рада Маевская.

Родители Коли тоже принимают участие в поисках. Отец ребёнка Степан Бархатов о случившемся говорит мало и едва сдерживает слёзы:

«Мы собирали ягоды, здесь была высокая трава. Не уследили, видимо, мальчик потерялся. Почему не взяли с собой? Он со мной всё время был. Давайте попозже поговорим, не сейчас».

Также журналисты 12 канала выяснили некоторые подробности об обстоятельствах исчезновения малыша. Известно, что в лес по ягоды поехали пятеро человек. Отошли буквально на час — собирать малину и смородину. Спустя некоторое время маленький Коля начал капризничать и попросил отвести его назад, в машину. Отец отвёл и запретил покидать салон. Но машину не закрыл. Родственники, которые находились в 10−15 метрах, вернулись к машине спустя буквально 15 минут, но Коли там уже не было. Трехчасовые самостоятельные поиски результата не дали и тогда родители обратились в правоохранительные органы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в СУ СК РФ по Омской области по факту пропажи малолетнего возбуждено уголовное дело.