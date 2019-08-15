Екатеринбург, , 05:54 — REGNUM

Свердловское управление ГИБДД обратилось к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Дорожные инспекторы рекомендуют автомобилистам держать правильный интервал между машинами и соблюдать скоростной режим. В ГИБДД предостерегают и участников пешеходного движения. Им рекомендуется не перебегать проезжую часть и следить за своими детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный туман в Екатеринбурге стал причиной изменения маршрута авиарейсов. Так летевшие в Кольцово самолёты из Нижневартовска, Пекина и Сочи были вынуждены отправиться на запасной аэропорт в Тюмени.

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