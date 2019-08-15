Екатеринбург, , 05:30 — REGNUM

Три авиарейса, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, ушли на запасной аэродром в Тюмень. Это произошло из-за сильного тумана, который накрыл город.

Как сообщили информационному порталу «Е1» в пресс-службе Кольцово, в Екатеринбурге не смогли приземлиться рейсы из Пекина, Нижневартовска и Сочи. Также согласно он-лайн табло несколько рейсов задерживается на вылете из Екатеринбурга.

Напомним, что в Екатеринбурге аналогичная ситуация случилась в конце прошлого месяца. Тогда, 28 июля, город также накрыл туман и два авиарейса, который должны были приземлиться в Кольцово, были отправлены на посадку в Тюмень.