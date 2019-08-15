Вальпараисо, Чили, , 05:27 — REGNUM

Не менее шести человек погибли после обрушения двух домов в чилийском Вальпараисо.

Сообщается, что два дома и прилегающая к ним лестница обрушились в историческом центре города Вальпараисо. Причина трагедии пока неизвестна. Как отмечают местные СМИ, в момент обрушения домов около 15 молодых людей находились на лестнице.

По последним данным, погибли шесть человек. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и ищут еще четверых пропавших людей. В экстренных службах не исключают, что число погибших может возрасти.