Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:21 — REGNUM

Сотрудники МЧС по Хабаровскому краю обнаружили несанкционированный лагерь детского летнего отдыха в селе Красное Николаевского района. Детей поселили на первом этаже двухэтажного не оборудованного, не соответствующего требованиям пожарной безопасности, здания. Более того — на втором этаже здания велись ремонтные работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пожар в детском лагере под Хабаровском: все новости

В таких, вне всяких сомнений, чрезвычайно опасных условиях руководство лагеря разместило 20 детей. Объект даже не включен в Реестр отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края. О выявленном лагере сотрудники МЧС незамедлительно сообщили в прокуратуру и властям Николаевского района. Деятельность лагеря прекращена.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в Хабаровском крае, в палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. Из 26 полностью сгорели 20 палаток. Погибли четверо детей, не менее 12 человек получили ожоги и отравления угарным газом.