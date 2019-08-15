Фресно, США, , 04:41 — REGNUM

Житель США погиб вскоре после состязания по поеданию тако в американском Фресно (штат Калифорния), передает телеканал ABC News.

Сообщается, что 41-летний Дана Хатчингс скончался вскоре после госпитализации. Причину его смерти установит вскрытие, которое проведут 15 августа. Тогда будет возможно определить, умер ли он в результате переедания на конкурсе или по какой-то иной причине.

По словам очевидцев Хатчингс на состязании сразу привлек к себе внимание, так как поедал тако с такой скоростью, «будто бы не ел никогда в жизни». Однако через семь минут после начала соревнования он опал и ударился лицом об стол. Состязание было тут же приостановлено, пострадавшего отвезли в больницу.