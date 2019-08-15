Хабаровск, , 04:51 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска по состоянию на утро 15 августа достиг 570 см. Это на 112 см выше отметки «неблагоприятные явления», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Амур (cc) Andshel

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Уровень Амура выше отметки «неблагоприятные явления» (НЯ) наблюдается у села Троицкое на 3 см, у села Малмыж на 5 см, у Хабаровска на 112 см. У села Елабуга уровень Амура превысил отметку «опасные явления» на 19 см.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень амурского паводка смещается из ЕАО в сторону Хабаровска. Региональные власти экстренно меняют планы по борьбе со стихией. Прогнозы гидрологов ухудшились — с 5,5 метра у Хабаровска уровень Амура может достичь 6,8 метра.