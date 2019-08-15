Осло, , 04:08 — REGNUM

Двухместный самолет с электродвигателем Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро вблизи норвежского города Арендал, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что самолетом словенского производства управлял глава авиакомпании Avinor Дак Фальк-Петерсен, а его пассажиром была чиновница из правительства Норвегии. При экстренной посадке пострадавших не было, причина в настоящее время не называется.

По словам Фальк-Петерсена, столкнувшись с неполадками при полете, он сразу вызвал помощь и стал искать место для аварийной посадки. Отмечается, что полет проводился в рамках проекта авиакомпании Avinor по закупке легких электросамолетов к 2040 году. Однако, как предполагают в компании, вышеупомянутый инцидент может вызвать задержку в реализации проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Италии упал легкомоторный самолет. Воздушное судно Piper потерпело крушение в горном районе рядом с селением Джустениче. В результате аварии погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Италии рухнул легкомоторный самолёт