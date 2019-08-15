Краснодар, , 02:40 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись в Мостовском районе Краснодарского края, сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД РФ.

ДТП произошло 13 августа. По предварительной версии, 57-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2112 ехал в сторону станицы Губской, однако не выдержал боковой интервал и столкнулся со встречной легковушкой. В результате аварии пострадали четверо взрослых и один ребенок. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа пять автомобилей столкнулись в Подольском городском округе Московской области. В результате столкновения погиб один человек.

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