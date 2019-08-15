Подольск, Московская область, , 01:25 — REGNUM

Пять автомобилей столкнулись под Подольском в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Сообщается, что ДТП произошло в 16:30 на 40-м километре автотрассы М-2 «Крым». В результате столкновения пяти автомобилей погиб один человек. Детали произошедшего пока не сообщаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы фотографии крупного ДТП в Подольском городском округе Подмосковья. Сообщалось, что грузовик с полуприцепом пробил отбойник и выехал на встречную полосу, где протаранил сразу несколько автомобилей.

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