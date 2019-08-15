Санкт-Петербург, , 00:51 — REGNUM

Крупный пожар в бизнес-центре «Ленинград» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание удалось потушить к 22:11 (время совпадает с московским). Таким образом на полную ликвидацию огня ушло около пяти часов. В тушении пожара принимали участие 157 спасателей и 40 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара не было.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 14 августа произошел пожар в бизнес-центре «Ленинград». Огонь охватил чердачное помещение на площади в 200 квадратных метров, а затем распространился на площадь в 600 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг №2.

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