Курган, , 23:58 — REGNUM

Нападение группы агрессивных людей на бригаду скорой помощи в Кургане взят на контроль председателем комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрием Морозовым. Случившееся лишний раз подтверждает актуальность принятого закона о ненападении на врачей, заявил он. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Нападавшие, по мнению Дмитрия Морозова, должны понести ответственность в соответствии со вступившими в силу поправками в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс РФ, предусматривающими наказание за воспрепятствование работе медиков.

«Когда мы принимали закон, я говорил о том, что задача профессионального сообщества заключается в том, чтобы ни в коем случае не спускать такие происшествия на тормоза, доводить их до суда. Надеюсь, вина каждого нападавшего будет доказана», — заявил Дмитрий Морозов.

По словам депутата, случившееся лишний раз подтверждает актуальность принятого закона.

«Это своеобразный «момент истины» — мы увидим, как будет произведена правоприменительная практика в соответствии с новым законом. Мы обязаны грамотно, точно и корректно провести расследование — расставить все точки над «i», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, в Кургане полиция занимается проверкой инцидента с бригадой скорой помощи, который произошёл на улице Глинки, 16. Чтобы оказать помощь пациенту с пробитой головой, медикам пришлось звать на помощь правоохранителей, так как их встретила на месте происшествия группа агрессивно настроенных людей в состоянии алкогольного опьянения.

По словам представителя областного управления полиции, к медикам пришёл на помощь участковый. Очевидцы сообщали о сотрудниках Росгвардии. Только с полицейской защитой медикам удалось оказать помощь пациенту.

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