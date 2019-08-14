Краснодар, , 23:23 — REGNUM

В Краснодарском крае пассажирский автобус, который следовал из Архипо-Осиповки в Таганро, полностью сгорел. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В 20:44 по московскому времени к диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о том, что загорелся рейсовый автобус в районе села Михайловский перевал.

Известно, что автобус следовал по маршруту Архипо-Осиповка — Таганрог. Всего в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

Когда пожарные прибыли на место — полыхал уже весь автобус. К счастью, все пассажиры и водители успели эвакуироваться — никто из них не пострадал.

К 21:04 по московскому времени пожар был локализован, а в 21:12 — полностью потушен.

Причина возгорания устанавливается.