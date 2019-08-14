Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 22:58 — REGNUM

Следователи Костромского комитета Следственного управления завершили расследование уголовного дела в отношении заведующей Красносельским детским садом «Рассвет».

Напомним, в конце мая в средней группе детского сада произошло ЧП. На 4-летнюю воспитанницу упало фортепиано. Ребенок получил закрытую травму груди, ушибы и ссадины.

Следствие утверждает, что заведующая недостаточно ответственно относилась к своим обязанностям. В помещении дошкольного учреждения оказался массивный музыкальный инструмент, который был непрочно закреплен.

Женщине предъявлено обвинение по статье «Халатность». Дело направлено в суд.