Нижний Новгород, , 22:57 — REGNUM

Нижегородские следователи начали проверку по факту исчезновение двух подросток, которые приехали из Кировской области и пропали 13 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, ребята ушли из гостиницы 13 августа в 6 часов, с этого момента о них ничего не известно.

Читайте также: В Нижнем Новгороде пропали двое кировских подростков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к поискам подключился поисково-спасательный отряд «Рысь». Мальчики ушли с улицы Лопатина. В Нижний Новгород они прибыли на экскурсию в составе организованной группы в сопровождении педагогов.