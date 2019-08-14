Екатеринбург, , 20:25 — REGNUM

В Екатеринбурге уголовное дело о нападении на бывшего квартального и общественного деятеля Алексея Беззуба передано из городского отдела полиции № 9 управление организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом сообщает городской информационный портал «Е1».

В ответе на запрос журналистов указано, что уголовное дело передано для продолжения расследования в региональный полицейский главк в связи с «широким общественным резонансом, большим объемом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Алексея Беззуба произошло 24 июля в микрорайоне Заречный города Екатеринбурга. Двое злоумышленников догнали потерпевшего в парке, после чего нанесли ему несколько ударов, отобрали рюкзак и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Сам Алексей Беззуб считает, что нападение связано с его общественной деятельностью и обвиняет в случившемся одного из депутатов городской думы Екатеринбурга. В свою очередь депутат отрицает всякую причастность к делу.

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