Цхинвал, , 19:10 — REGNUM

13 августа на участке границы Южной Осетии и Грузии неподалеку от населенного пункта Арцеу Цхинвальского района Южной Осетии за нарушение режима госграницы пограничным нарядом был задержан гражданин Грузии.

Представители комитета государственной безопасности установили личность задержанного. Задержанный Гела Джавахишвили ввиду проблем со здоровьем был передан 14 августа грузинской стороне без штрафных санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Абхазии граждан Грузии за незаконное пересечение госграницы. 23 июля 2019 года был задержан Александр Капанадзе, 11 июля 2019 года комитет госбезопасности Абхазии сообщил о задержании Беглара Тсилосани.

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