Великий Новгород, , 18:12 — REGNUM

Новгородские следователи начали проверку обстоятельств гибели 3-месячной девочки в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, жительница города обнаружила тело своей дочери без признаков жизни сегодня, 14 августа.

Предварительно следователи выяснили, что вечером 13 августа женщина уложила дочь спать, около 2 часов ночи покормила ребёнка, а около 7 часов утра обнаружила, что младенец в коляске не подаёт признаков жизни.

Видимых телесных повреждений при осмотре тела девочки следователи не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В региональном следственном управлении СКР сообщили, что семья является неблагополучной, в ней воспитывается ещё один малолетний ребёнок — с целью сохранения его жизни и здоровья его уже поместили в социальное учреждение. Следователи намерены выяснить условия жизни и воспитания ребёнка, все обстоятельства случившегося, а также причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье.

«Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства», — отметили в региональном управлении СКР.