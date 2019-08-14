Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM

Уже второй крупный пожар днем 14 августа произошел в Петербурге. На Малом проспекте Васильевского острова горит бизнес-центр «Ленинград». Огонь охватил чердачное помещение четырехэтажного здания на площади в 200 кв. метров.

Пожар в БЦ «Ленинград» 78.mchs.gov.ru

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 17:00 мск. Первые огнеборцы прибыли на место через шесть минут.

«Из-за угрозы распространения огня в 17:12 присвоен ранг пожара № 1"БИС». В 17:23 ранг пожара повышен до № 2», — пояснили в МЧС.

Сведения о пострадавших при пожаре в бизнес-центре на данный момент не поступали. С огнем борются около 40 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее, напомним, загорелись павильоны автотоваров на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе Петербурга. Это возгорание также тушили по повышенному номеру.

В 16:13 на пожаре в павильонах было ликвидировано открытое горение, ранг пожара понижен до № 1. На место направлена лаборатория для замера уровня загрязнения. Сведения о пострадавших не поступали.

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