Подольск, Московская область, , 17:55 — REGNUM

Очевидцы сняли на фото место крупного ДТП в Подольском городском округе Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ДТП на Симферопольском шоссе Юрий Тимофеев © ИА REGNUM

Авария произошла днём 14 августа на 40-м километре Симферопольского шоссе. Грузовик с полуприцепом, двигавшийся со стороны Москвы, пробил отбойник и выехал на полосу встречного движения, протаранив сразу несколько автомобилей.

ДТП на Симферопольском шоссе Юрий Тимофеев © ИА REGNUM

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области проинформировали, что в результате аварии погиб один человек.

В настоящее время на Симферопольском шоссе на участке возле места ДТП образовалась крупная пробка в обе стороны.

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