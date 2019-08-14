п.Бетлица, , 17:51 — REGNUM

В Калужской области 46-летний житель Молдавии подозревается правоохранительными органами в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»), сообщили 14 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 13 августа 2019 года в поселке Бетлица Куйбышевского района Калужской области житель Молдавии передал участковому уполномоченному полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, в качестве взятки денежные средства в сумме 20 тыс. рублей за непроведение проверочных мероприятий по факту фиктивной постановки иностранных граждан на учёт по месту пребывания в жилом помещении. Сотрудник полиции принимать деньги от иностранного гражданина отказался. Момент передачи взятки был зафиксирован сотрудниками калужского регионального подразделения УМВД.

В настоящее время подозреваемый в даче взятки мужчина задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно возбужденному уголовному делу задержанному жителю Молдавии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.