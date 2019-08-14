Подольск, Московская область, , 17:33 — REGNUM

В Московской области 14 августа произошло крупное ДТП на Симферопольском шоссе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

ДТП на 40-м километре Симферопольского шоссе Юрий Тимофеев © ИА REGNUM

Грузовой автомобиль с полуприцепом, двигавшийся со стороны Москвы, протаранил отбойник и выехал на встречное направление, где въехал сразу в несколько машин.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области, в результате аварии погиб один человек.

«В 16:30 поступило сообщение о том, что на 40 км автодороги М2 произошло столкновение четыре легковых автомобилей и грузового автомобиля с полуприцеом. В результате ДТП погиб один человек», — рассказали в ведомстве.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», возле места ДТП образовалась крупная пробка в обе стороны.

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