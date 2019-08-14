Париж, 14 августа 2019, 17:30 — REGNUM
Воды Атлантического океана выбросили на берег недалеко от французского населенного пункта Пенмарш на северо-западе Франции мертвого 13-метрового финвала (Balaenoptera physalus). Фотографии вынесенного на берега мертвого кита уже тиражируют в социальных сетях.
По всей видимости, кит погиб где-то в море, а затем его тушу выбросило на берег.
Финвал или настоящий полосатик является близким родственником синего кита и вторым по величине животным планеты. Финвалов и синих китов объединяет столь близкое родство, что иногда встречаются даже гибриды между этими видами.
Стоит отметить, что к 60-м годам XX века популяция финвалов была практически полностью истреблена — на планете оставалось менее 5 тыс. особей. После запрета популяция финвалов немного восстановилась и сейчас в Южном полушарии их насчитывается 15 тысяч, в северном — 40 тысяч.