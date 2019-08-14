Стокгольм, , 17:26 — REGNUM

Повышения радиационного фона в Швеции в результате аварии на российской военной базе возле села Нёнокса, недалеко от города Северодвинска, зафиксировано не было. Об этом говорится в официальном сообщении Шведского агентства по радиационной безопасности.

В агентстве ссылаются на данные Шведского института оборонных исследований (FOI), который не зарегистрировал повышенного уровня радиации на территории Швеции после инцидента в России, сообщается в заявлении агентства, опубликованном 13 августа.

Как сообщил Йонас Босон из Шведского агентства по радиационной безопасности, «FOI осуществляет постоянный мониторинг уровней радиоактивных веществ в атмосфере, и в случае любых отклонений от нормальных значений мы проинформируем об этом».

В агентстве уточнили, что данные измерений на текущий момент носят предварительный характер, окончательные результаты будут опубликованы в конце недели. «Тем не менее, расчеты рассеяния веществ в атмосфере, проведенные Агентством по радиационной безопасности с учетом превалирующих погодных условий, показывают, что Швеция не испытает на себе повышенного радиационного излучения от взрыва», — говорится в сообщении.

Шведское агентство по радиационной безопасности придерживается позиции, что произошедший в России взрыв не несет в себе последствий с точки зрения радиационной безопасности на территории Швеции. «Мы следим за развитием событий и поддерживаем контакты с ведомствами по радиационной безопасности в других странах Северного региона», — заключили в агентстве.