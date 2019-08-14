Сургут, Югра, , 17:25 — REGNUM

В Сургуте (ХМАО) на реке Сайма в районе ИКЦ «Старый Сургут» 14 августа обнаружен разлив нефтепродукта в виде масляных пятен площадью около 2 тыс. кв. м. На место выехали сотрудники администрации, спасатели, экологи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения мэрии.

Оперативно начаты работы по сбору и утилизации нефтепродукта. Опасности для человека и животного мира нет, уверяют в горадминистрации Сургута.

Причины загрязнения реки устанавливаются. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Ещё одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку. Последствия разлива планируют устранить до 16 августа. Одновременно идёт поиск виновных лиц, сообщил заместитель главы Сургута Алексей Жердев.