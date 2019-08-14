Севастополь, , 17:22 — REGNUM

Севастопольский городской суд оставил под стражей ресторатора Славиша Карабашевича, задержанного по обвинению в преступлении, за которое он уже понёс наказание, для дальнейшей выдачи сербским властям. Об этом 14 августа журналистам сообщил адвокат подозреваемого Дмитрий Тимофеев. По его словам, апелляционную жалобу подозреваемого Ленинский райсуд оставил без удовлетворения.

«Карабашевич был задержан сербскими властями за убийство в 2002 году. В 2003 суд оправдал его, однако позже суд высшей инстанции отменил это решение. В 2005 году он получил второй оправдательный приговор. Тем не менее, Карабашевич три года находился под стражей в качестве меры пресечения. В 2007 году он покинул страну», — сообщил адвокат.

Он также отметил, что в 2017 году был заочно вынесен новый обвинительный приговор, который в 2018 году вступил в силу, и Карабашевич вновь оказался в розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Севастопольские правоохранители передали в суд уголовное дело против 46-летнего местного жителя, который обвиняется в систематическом насилии собственных детей и беременной супруги.

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