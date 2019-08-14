Севастополь, 14 августа 2019, 17:22 — REGNUM
Севастопольский городской суд оставил под стражей ресторатора Славиша Карабашевича, задержанного по обвинению в преступлении, за которое он уже понёс наказание, для дальнейшей выдачи сербским властям. Об этом 14 августа журналистам сообщил адвокат подозреваемого Дмитрий Тимофеев. По его словам, апелляционную жалобу подозреваемого Ленинский райсуд оставил без удовлетворения.
Он также отметил, что в 2017 году был заочно вынесен новый обвинительный приговор, который в 2018 году вступил в силу, и Карабашевич вновь оказался в розыске.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Севастопольские правоохранители передали в суд уголовное дело против 46-летнего местного жителя, который обвиняется в систематическом насилии собственных детей и беременной супруги.
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