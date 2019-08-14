Екатеринбург, 14 августа 2019, 17:17 — REGNUM
В Свердловской области по результатам проверки надзорных органов прекращена деятельность детского палаточного лагеря «Городок» на территории парка «Оленьи ручьи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В отношении предпринимателя, организовавшего лагерь, вынесено судебное постановление о приостановке деятельности на один месяц из-за многочисленных нарушений.
Так в ходе надзорных мероприятий установлено, что лагерь находился на территории возле водоёма не прошедшего экспертизу и непригодного для купания. Также нарушались санитарно-эпидемиологические требования в лагерном пищеблоке, а сотрудники лагеря не имели необходимых прививок.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате надзорных проверок в конце июля были закрыты несколько детских палаточных лагерей в Свердловской области. В частности, были выявлены нарушения противопожарной безопасности.
Напомним, что проверки начались после ЧП в одном из таких лагерей в Хабаровском крае. Там в результате пожара в лагере погибли четыре ребёнка и ещё несколько получили ожоги.
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