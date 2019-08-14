Осло, , 16:49 — REGNUM

Радиационный фон должен превышать естественный более чем в 1000 раз, чтобы представлять угрозу для здоровья за такой короткий временной промежуток, говорится в заявлении Агентства по радиационной защите

Норвежское агентство по радиационной защите (DSA) выступило 13 августа с заявлением о ситуации с повышением радиационного фона в Архангельской области. В заявлении говорится, что агентству известно о сообщениях российских СМИ о повышении уровня радиации в связи с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе.

«Местные власти в Северодвинске и Росгидромет сообщают, что 8 августа произошло резкое повышение уровня радиации, которое продолжалось около получаса. Во время скачка радиационный фон мог превышать нормальный в 20 раз. Хотя уровень радиации увеличился в 20 раз за короткий период времени, это не представляло угрозы для здоровья жителей Северодвинска. Радиационный фон должен превышать естественный более чем в 1000 раз, чтобы представлять угрозу для здоровья за такой короткий временной промежуток», — пояснили в DSA.

Норвежское агентство по радиационной защите также сообщило, что оно не зарегистрировало повышенного уровня радиации на норвежских измерительных станциях.

«Агентство ознакомилось с результатами измерений на российских станциях, передаваемыми в центр обработки данных Европейской комиссии. Однако результаты, представленные здесь, являются средними за целый день. Мы не увидели какого-либо увеличения среднесуточных показателей вблизи места происшествия», — сообщили в агентстве.