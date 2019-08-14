Омск, , 16:38 — REGNUM

Вторые сутки поисков мальчика Коли, пропавшего в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево не дали результатов. Как сообщает Ngs55.ru, со ссылкой на волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт», информация о найденных детских следах не подтвердилась, равно как и другие слухи об обнаружении ребёнка.

«Волонтёры готовятся к сумеркам. Поисковики и росгвардейцы уже официально заявили, что приостанавливать поиски не собираются и будут искать всю ночь. Надежда есть», — отмечают иркутские коллеги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трёхлетний мальчик Коля пропал накануне, 13 августа, при весьма странных обстоятельствах. По словам родителей, они всего на 15 минут оставили его одного в салоне автомобиля, пока собирали ягоды. В поисковой операции задействованы около 700 человек. Многие волонтёры, обеспокоенные судьбой ребёнка, прибыли из других регионов — Москвы, Новосибирска, Томска и других городов.