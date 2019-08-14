с. Коростово, , 16:29 — REGNUM

Прокуратура Рязанского района Рязанской области проведёт проверку после поступления сообщения о взрыве бытового газа в частном доме в селе Коростово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства 14 августа. Кроме того, будет дана оценка исполнения требований Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации».

Известно, что в селе отключали газ из-за очистки от механических примесей газопровода-отвода к ГРС Поляны и ГРС Заборье. Работы проводили с 8:00 5 августа до 16:00 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в частном доме из-за хлопка газа обрушилась крыша дома. В результате происшествия никто не пострадал, на место выезжали экстренные оперативные службы.

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