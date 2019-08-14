Омск, , 16:26 — REGNUM

О пропаже ещё одного ребёнка из Омской области сообщили сегодня, 14 августа, в ГУ МВД РФ по региону.

Девочка (cc) acandraja

В настоящее время полицейские города Омска разыскивают трёхлетнюю Дашу. Девочка ушла со двора частного дома в Кировском округе. Сначала родители искали ребёнка самостоятельно. Потом обратились в полицию.

Полицейские проверяют близлежащие дворы, ищут очевидцев.

Это уже третья пропажа ребенка в Омской области за последние несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Большереченском муниципальном районе возле населённого пункта Почекуево в Омской области загадочным образом из машины исчез трёхлетний ребёнок. Мальчик Коля пропал спустя 15 минут после того, как родители ушли собирать ягоды. Мальчика до сих пор не нашли.

Позже стало известно ещё об одном пропавшем в Омской области мальчике. Его на остановке общественного транспорта обнаружили сотрудники Росгвардии. Ребенка вернули родителям.

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