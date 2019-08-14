Брянск, , 16:09 — REGNUM

Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении заместителя начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский» Брянской области. Полицейский в состоянии алкогольного опьянения подрался в кафе посёлке Локоть с другим посетителем. Потерпевшего в тяжёлом состоянии доставили в медицинское учреждение, сообщили 14 августа в пресс-службе регионального СК.

Драка произошла вечером 13 августа. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В региональном УМВД уточнили, что полицейский находился вне службы и был в гражданской одежде.

«Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел Брянской области по дискредитирующим основаниям и понесёт наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом», — заявили в пресс-службе УМВД.