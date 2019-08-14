Брянск, 14 августа 2019, 16:09 — REGNUM
Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении заместителя начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский» Брянской области. Полицейский в состоянии алкогольного опьянения подрался в кафе посёлке Локоть с другим посетителем. Потерпевшего в тяжёлом состоянии доставили в медицинское учреждение, сообщили 14 августа в пресс-службе регионального СК.
Драка произошла вечером 13 августа. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В региональном УМВД уточнили, что полицейский находился вне службы и был в гражданской одежде.