Брянск, , 15:56 — REGNUM

Житель Злынковского района Брянской области несколько месяцев продавал в принадлежащем ему магазине этиловый спирт, при этом у предпринимателя отсутствовала лицензия на осуществление подобной деятельности. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него более 23 тонн продукции, сообщили 14 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Этиловый спирт мужчина продавал жителям п. Красный Камень Злынковского района с мая по декабрь 2017 года. Во время следственных мероприятий у предпринимателя изъяли 5 858 канистр объёмом 5 литров с содержащимся в них этиловым спиртом крепостью 95,7% на общую сумму 17,7 млн рублей.

За незаконный оборот спирта в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд.