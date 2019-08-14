Москва, , 15:47 — REGNUM

В Москве двое иностранных граждан задержаны за ограбление в кафе на востоке города, сообщила журналистам 14 августа пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление произошло на 9-й Парковой улице в заведении общественного питания. Пострадавший рассказал полиции, что на него напали и похитили два мобильных телефона. По горячим следам сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых, ими оказали граждане иностранного государства 25 и 32 лет.

Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Суд принял решение о заключении подозреваемых под стражу.

По данным издания «Лайф», предполагаемые грабители являются африканцами.