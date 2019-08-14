Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM

В Екатеринбурге следственные органы проводят проверку, после появления информации о том, что супружеская пара пенсионеров могла стать жертвой «чёрных риелторов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

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«Органами следственного комитета по свердловской области организована проверка по сообщению о противоправных действиях так называемых «чёрных риэлторов» в отношении ряда пенсионеров. В ходе проверки будут тщательно проверяться сведения, в том числе, о возможном убийстве из-за недвижимого имущества — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге супружеская пара пенсионеров вынуждена жить в подъезде, так как две недели назад лишилась своего единственного жилья. Это произошло после того, как они, не разобравшись, подписали документы с женщиной-риелтором, которая обещали расселить их из коммунальной квартиры. В итоге пожилые люди остались без денег и жилья.

Также сообщалось, что их сосед по коммуналке продал комнату за «четыре канистры спирта», а впоследствии неожиданно скончался.

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